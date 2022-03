Alle Messstellen beim Blitzermarathon 2022 in Mittelfranken

Beim Blitzermarathon 2022 wird heute in Mittelfranken an 445 Standorten geblitzt - auch in Nürnberg und Erlangen. Hier finden Sie alle Messstellen im Überblick.

Heute findet der Blitzermarathon 2022 statt. Die Aktion dauert 24 Stunden und begann am Donnerstag um 6 Uhr am Morgen. "Zu schnelles Fahren ist die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle", erklärt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Die Aktion soll "alle Verkehrsteilnehmer wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten", heißt es auf der Seite des Bayerischen Innenministeriums.

Die geplanten Messstellen werden öffentlich zur Verfügung gestellt. Insgesamt sollen in Bayern 2100 Blitzer aufgestellt werden. In Mittelfranken sind es 445.

Wo wird beim Blitzermarathon 2022 in Nürnberg und Erlangen geblitzt? Das erfahren Sie hier im Artikel.

Blitzermarathon 2022, Standorte in Nürnberg und Erlangen: 445 Messstellen in Mittelfranken

In Mittelfranken blitzt die Polizei an insgesamt 301 Standorten. Diese sehen Sie in unserer Tabelle - mitsamt Postleitzahl, Straßenname und -klasse, Ortsname, Ortslage und erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Die Suchfunktion links oben erlaubt es Ihnen Ihre geplante Strecke für den 24. März auf Blitzer zu prüfen. Die Daten gelten als ungefähre Standortangaben.

In der Tabelle können die Daten alphabetisch sortiert werden, indem Sie in der Kopfzeile auf die gewünschte Spalte klicken. Auch die Geschwindigkeiten können auf- oder absteigend sortiert werden. Sie können rechts oben zwischen Seite 1 und Seite 8 navigieren.

Lesen Sie dazu auch

Blitzermarathon 2022 in Oberbayern: 162 Blitzer liegen außerorts

In Mittelfranken liegen 283 Messstellen innerorts und 162 Messstellen außerorts. Der Blitzermarathon 2022 wird vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk "Roadpol" im Rahmen des Speedmarathons europaweit koordiniert. In Bayern nehmen 1800 Polizistinnen und Polizisten am Blitzmarathon teil.

Im vergangenen Jahr wurden 7036 Verstöße registriert. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung ereignete sich in Bubesheim im Landkreis Günzburg. Ein Motorradfahrer wurde auf einer Landstraße mit 231 Stundenkilometern geblitzt.

Blitzermarathon 2022: Wie viel kostet ein Verstoß mit dem Pkw?

Hier sehen Sie die neuen Pkw-Bußgelder vom 9. November 2021 in der Übersicht:

Bußgeldkatalog innerorts mit Pkw:

Verstoß Strafe Punkte Fahrverbot ... bis 10 km/h 30 € ... 11 - 15 km/h 50 € ... 16 - 20 km/h 70 € ... 21 - 25 km/h 115 € 1 ... 26 - 30 km/h 180 € 1 (1 Monat)* ... 31 - 40 km/h 260 € 2 1 Monat ... 41 - 50 km/h 400 € 2 1 Monat ... 51 - 60 km/h 560 € 2 2 Monate ... 61 - 70 km/h 700 € 2 3 Monate über 70 km/h 800 € 2 3 Monate

* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt.

Bußgeldkatalog außerorts mit Pkw:

Verstoß Strafe Punkte Fahrverbot … bis 10 km/h 20 € … 11 - 15 km/h 40 € … 16 - 20 km/h 60 € … 21 - 25 km/h 100 € 1 … 26 - 30 km/h 150 € 1 (1 Monat)* … 31 - 40 km/h 200 € 1 (1 Monat)* … 41 - 50 km/h 320 € 2 1 Monat … 51 - 60 km/h 480 € 2 1 Monat … 61 - 70 km/h 600 € 2 2 Monate über 70 km/h 700 € 2 3 Monate

* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt.