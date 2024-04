Blitzermarathon 2024 in Niederbayern: Standorte aller Blitzer - hier müssen Autofahrer heute aufpassen

Der Blitzermarathon 2024 in Niederbayern steht heute an. Hier finden Sie die komplette Liste der Messstellen-Standorte.

Heute findet der bundesweite Blitzmarathon - auch Blitzermarathon genannt - wieder statt. Auch in Niederbayern wird dann verstärkt geblitzt.

Nur in Bayern wissen Autofahrerinnen und -fahrer, wo die Messstellen bzw. Blitzer genau stehen. In unserer Übersicht finden Sie die Listen aller Standorte zum gesamten Blitzermarathon 2024 in Bayern.

Wo Sie beim Blitzermarathon in Niederbayern besonders aufpassen müssen, lesen Sie hier im Artikel.

Blitzermarathon 2024 in Bayern: Wann findet er statt?

In ganz Deutschland finden eine Woche lang verschiedene Aktionen rund um den Blitzermarathon statt. In manchen Bundesländern gibt es die sogenannte Speedweek, bei der die gesamte Woche verstärkt das Tempo auf den Straßen kontrolliert wird. In Bayern - und somit auch in Niederbayern - konzentriert sich alles auf den Blitzermarathon am 19. April.

Heute (19. April) geht es in Niederbayern also ab 6 Uhr los mit dem Blitzermarathon - er endet um 6 Uhr am darauffolgenden Tag. Das bedeutet: In ganz Niederbayern und Bayern wird 24 Stunden lang kontrolliert und geblitzt.

Am Blitzermarathon sind mehr als 2000 Beamte beteiligt, schreibt das Landesinnenministerium auf der Website. Außerdem wird an rund 1500 Messstellen kontrolliert.

Blitzermarathon 2024 in Niederbayern heute: Warum wird geblitzt?

Beim Blitzermarathon sollen jedes Jahr die Verkehrsteilnehmer sensibilisiert werden, die Tempolimits tatsächlich einzuhalten. Denn jedes Jahr sterben noch immer viele Menschen bei Verkehrsunfällen.

Mit dem Blitzermarathon soll also auf die Einhaltung der Tempolimits und auch der Abstände aufmerksam gemacht werden. Und das nicht nur in einzelnen Teilen Bayerns - sondern überall und somit auch in Niederbayern.

Blitzmarathon 2024 in Niederbayern: Standorte der Blitzer als Liste

Wo genau die Radarfallen und Abstandsmessungen am Blitzermarathon in Niederbayern aufgestellt werden, gibt das Bayerische Innenministerium jedes Jahr bekannt. In der folgenden Tabelle finden Sie alle bekannt gegebenen Messstellen zum Blitzermarathon 2024 in Niederbayern:

Landkreis Standort Geschwindigkeit Deggendorf /Stadtgebiet Konrad-Adenauer-Str. i.H. Dreifachturnhalle, 94469 Deggendorf 30 Deggendorf /Stadtgebiet Bezirksklinikum, Zebrastreifen, Parkplatzausfah Mainkofener Str. i.H. Hs.-Nr. 31, 94469 Deggendorf-Mainkofen 30 Landkreis Deggendorf Buch, 94491 Hengersberg 50 Landkreis Deggendorf St2125, Höhe Unterellenbach, 94491 Hengersberg 70 Landkreis Deggendorf Hauptstraße, 94530 Auerbach 50 Landkreis Deggendorf B11, Höhe Anzenberg, 94530 Auerbach 100 Landkreis Deggendorf St2135, Höhe Golfplatz, 94571 Schaufling 70 Landkreis Deggendorf B11, Abschnitt 1300, 94539 Grafling 70 Landkreis Deggendorf B8, 94554 Moos 70 Landkreis Deggendorf B11; Absch. 1280, km 1,8, 94539 Grafling 50 Landkreis Deggendorf Ortsdurchfahrt, 94486 Osterhofen 50 Landkreis Deggendorf Ortsdurchfahrt, 94544 Hofkirchen /Reitern 50 Landkreis Deggendorf Bahnhofstraße , 94508 Schöllnach 30 Landkreis Deggendorf Ortsdurchfahrt, 94486 Osterhofen 50 Landkreis Deggendorf Ortsdurchfahrt, 94544 Hofkirchen /Reitern 50 Landkreis Deggendorf Bahnhofstraße , 94508 Schöllnach 30 Landkreis Dingolfing-Landau St2111, Höhe Unterbubach, 84130 Dingolfing 70 Landkreis Dingolfing-Landau Obere Ringstraße, 94437 Mamming 50 Landkreis Dingolfing-Landau Brumather Straße , 84130 Dingolfing 60 Landkreis Dingolfing-Landau Eichendorfer Straße 111, 94405 Landau / Wildthurn 50 Landkreis Dingolfing-Landau Staatsstraße 2112, 94419 Reisbach / Hötzendorf 60 Landkreis Dingolfing-Landau Pfarrkirchener Straße 11, 94428 Eichendorf 30 (während Schulzeit) Landkreis Dingolfing-Landau St2083, 94428 Eichendorf / Dornach 60 Landkreis Dingolfing-Landau St2083, 94428 Eichendorf / Rengersdorf 50 Landkreis Dingolfing-Landau St2083, 94428 Eichendorf / Aufhausen 50 Landkreis Dingolfing-Landau DGF 6, 94431 Pilsting / Peigen 60 Landkreis Dingolfing-Landau St2074, 94522 Wallersdorf 100 Landkreis Dingolfing-Landau B20; Absch. 1600, km 1,8, 94431 Pilsting 100 Landkreis Dingolfing-Landau Landshuter Straße , 84180 Loiching /Kronwieden 50 Landkreis Dingolfing-Landau Landshuter Straße , 84180 Loiching /Kronwieden 50 Landkreis Freyung-Grafenau B12, Höhe Tunnel Garham, 94133 Röhrnbach 80 Landkreis Freyung-Grafenau B12, Höhe Abzweigung K FRG 54, 94133 Röhrnbach 80 Landkreis Freyung-Grafenau FRG2, Perlesreuter Straße , 94133 Röhrnbach 50 Landkreis Freyung-Grafenau St2630, Fürholz, 94143 Grainet 50 Landkreis Freyung-Grafenau FRG39, Kaininger Straße, 94146 Hinterschmiding 50 Landkreis Freyung-Grafenau FRG14, Herzogsreut , Hauptstraße, 94146 Hinterschmiding 50 Landkreis Freyung-Grafenau St2127, Höhe Am Goldenen Steig, 94151 Mauth 50 Landkreis Freyung-Grafenau St2127, Finsterauer Straße, 94151 Mauth 50 Landkreis Freyung-Grafenau FRG55, Höhe Kirchl, 94545 Hohenau 50 Landkreis Freyung-Grafenau FRG41, Höhe Schöbrunn am Lusen, 94545 Hohenau 80 Landkreis Freyung-Grafenau B533, Abzweigung Saulorn, 94545 Hohenau 80 Landkreis Freyung-Grafenau FRG36, Höhe Dorn, 94065 Waldkirchen 60 Landkreis Freyung-Grafenau St2131, Abzweigung Erlauzwiesel , 94065 Waldkirchen 80 Landkreis Freyung-Grafenau St2131, Höhe Mitterleinbach, 94065 Waldkirchen 100 Landkreis Freyung-Grafenau St2132, Höhe Karlsbachmühle, 94065 Waldkirchen 80 Landkreis Freyung-Grafenau St2632, Höhe Edelmühle, 94065 Waldkirchen 50 Landkreis Freyung-Grafenau St2130, Höhe Klafferstraß, 94089 Neureichenau 80 Landkreis Freyung-Grafenau St2130, Dreisesselstraße, 94089 Neureichenau 50 Landkreis Freyung-Grafenau St2130, Höhe Gern, 94089 Neureichenau 70 Landkreis Freyung-Grafenau FRG 57, Höhe Jandelsbrunn , 94118 Jandelsbrunn 100 Landkreis Freyung-Grafenau St2130, Höhe Frauenberg , 94145 Haidmühle 80 Landkreis Freyung-Grafenau Schlageröd, 94481 Grafenau 60 Landkreis Freyung-Grafenau Höhe Moosham, 94481 Grafenau 80 Landkreis Freyung-Grafenau Stöcklholz, 94481 Grafenau 70 Landkreis Freyung-Grafenau Grünbach , 94556 Neuschönau 60 Landkreis Freyung-Grafenau Industriegebiet Schönanger, 94556 Neuschönau 70 Landkreis Freyung-Grafenau Hauptstraße OT Eberhardsreuth, 94513 Schönberg 50 Landkreis Freyung-Grafenau Mühlberg , 94518 Spiegelau 60 Landkreis Freyung-Grafenau Oisching, 94169 Thurmansbang 50 Landkreis Freyung-Grafenau B85; Absch.2820, 94163 Saldenburg 80 Landkreis Freyung-Grafenau Passauer Straße , 94065 Waldkirchen 50 Landkreis Freyung-Grafenau Passauer Straße , 94065 Waldkirchen 50 Landkreis Kelheim KEH10, Höhe Peterfecking, 93342 Saal a.d. Donau 70 Landkreis Kelheim St 2233, Kreisstraße KEH5, 93346 Ihrlerstein 60 Landkreis Kelheim St 2230; Absch. 1020, km 4,39, 93309 Kelheim 60 Landkreis Kelheim St2143; Absch. 260, Km 1,00, 93352 Rohr in Niederbayern 100 Landkreis Landshut St2615, 84051 Essenbach 100 Landkreis Landshut St2143; Absch.430, 84098 Hohenthann 80 Landkreis Landshut Vilstalstraße, 84168 Aham 50 Landkreis Landshut Vilstalstraße, 84168 Aham 50 Landkreis Passau Brennschinken 2a, 94116 Hutthurm 50 Landkreis Passau Kaltenecker Straße Ortseinfahrt, 94116 Hutthurm 50 Landkreis Passau St2128, Freudensee, 94051 Hauzenberg 70 Landkreis Passau St2320, Germannsdorf, 94051 Hauzenberg 60 Landkreis Passau St2132, Oberholz, 94051 Hauzenberg 70 Landkreis Passau St2132, Bauzing, 94051 Hauzenberg 50 Landkreis Passau St2128, Rassberg, 94051 Hauzenberg 100 Landkreis Passau B388, Wegscheider Straße , 94107 Untergriesbach 50 Landkreis Passau B388, Erlau , 94130 Obernzell 50 Landkreis Passau St 2128; Absch. 600, 94139 Breitenberg 80 Landkreis Passau B8; Absch. 3900, 94474 Vilshofen 100 Landkreis Passau Aidenbacher Straße , 94474 Vilshofen 50 Landkreis Passau PA83; Absch. 140, 94474 Vilshofen 70 Landkreis Passau Ortenburger Straße , 94474 Vilshofen 50 Landkreis Passau PA86; Absch. 80, 94474 Vilshofen 50 Landkreis Passau St2119; Absch. 260, 94496 Ortenburg 100 Landkreis Passau St2126; Absch. 300, 94529 Aicha v. Wald 70 Landkreis Passau St2127; Absch. 180, 94529 Aicha v. Wald 100 Landkreis Passau St2119; Absch. 140, 94535 Eging am See 50 Landkreis Passau St2119; Absch. 140, 94535 Eging am See 70 Landkreis Passau B12; Absch. 2080, 94116 Hutthurm 100 Landkreis Passau B8; Absch. 3900, 94474 Vilshofen 100 Landkreis Passau Hauptstraße, 94086 Bad Griesbach 30 Landkreis Passau Hauptstraße, 94086 Bad Griesbach 30 Landkreis Passau Auf Höhe Dreiburgenstr. 90, 94538 Fürstenstein 50 Landkreis Passau Auf Höhe Alter Weg 2, 94538 Fürstenstein 60 Landkreis Passau Auf Höhe Reuth 28, 94538 Fürstenstein 50 Landkreis Passau sAuf Höhe Aichaer Str. 7, 94538 Fürstenstein 50 Landkreis Passau Auf Höhe Dorfweg 2, 94538 Fürstenstein 50 Landkreis Regen St2132; Absch. 300, 94249 Bodenmais 100 Landkreis Regen St2132; Absch. 280, 94249 Bodenmais 50 Landkreis Regen St2135; Absch. 260, 94253 Bischofsmais 100 Landkreis Regen St2135; Absch. 260, 94253 Bischofsmais 70 Landkreis Regen REG1, Fahrnbacher Straße, 94253 Bischofsmais 30 Landkreis Regen B85; Absch.2480, 94269 Rinchnach 70 Landkreis Regen B85; Absch. 2520, 94261 Kirchdorf i. Wald 80 Landkreis Regen B85; Absch. 2560, 94261 Kirchdorf i. Wald 80 Landkreis Regen B85; Absch. 2200, 94234 Viechtach 70 Landkreis Regen B11, 94239 Gotteszell 60 Landkreis Regen B11, 94239 Ruhmannsfelden 60 Landkreis Regen St2136, 94255 Böbrach 100 Landkreis Regen St2132, 94256 Drachselsried 70 Landkreis Regen B85 (bei Voggenzell ), 94267 Prackenbach 70 Landkreis Regen B85 (Huttersberger Höhe), 94234 Viechtach 100 Landkreis Regen B11, 94227 Zwiesel 70 Landkreis Regen B11, 94252 Bayerisch Eisenstein 100 Landkreis Regen St2132, 94258 Frauenau 100 Landkreis Regen St2154, 94252 Bayerisch Eisenstein 50 Landkreis Rottal-Inn B388; Absch. 590, 84140 Gangkofen 100 Landkreis Rottal-Inn St2111; Absch. 880, 84140 Gangkofen 100 Landkreis Rottal-Inn B388; Absch. 660, 84140 Gangkofen 80 Landkreis Rottal-Inn PAN32; Absch. 220, 84307 Eggenfelden 100 Landkreis Rottal-Inn B588; Absch. 280, 84307 Eggenfelden 100 Landkreis Rottal-Inn PAN 56; Absch. 200, 84307 Eggenfelden 70 Landkreis Rottal-Inn B388; Absch. 660, 84323 Massing 80 Landkreis Rottal-Inn B388; Absch. 700, 84323 Massing 80 Landkreis Rottal-Inn Neumarkter Straße , 84323 Massing 50 Landkreis Rottal-Inn Moosvogl, 84323 Massing 50 Landkreis Rottal-Inn St2327; Absch. 380, 84326 Falkenberg 100 Landkreis Rottal-Inn B20; Absch. 1220, 84326 Falkenberg 80 Landkreis Rottal-Inn B20; Absch. 1240, 84326 Falkenberg 100 Landkreis Rottal-Inn PAN20; Absch. 140, 84326 Rimbach 60 Landkreis Rottal-Inn B20; Absch. 1040, 84329 Wurmannsquick 100 Landkreis Rottal-Inn B20; Absch. 1120, 84329 Wurmannsquick 100 Landkreis Rottal-Inn B20; Absch. 1120, 84329 Wurmannsquick 70 Landkreis Rottal-Inn B388; Absch. 840, 84332 Hebertsfelden 100 Landkreis Rottal-Inn B388; Absch. 820, 84332 Hebertsfelden 60 Landkreis Rottal-Inn B20, 84333 Malgersdorf 100 Landkreis Rottal-Inn B588; Absch. 230, 84335 Mitterskirchen 100 Landkreis Rottal-Inn PAN 31; Absch. 160, 84335 Mitterskirchen 60 Landkreis Rottal-Inn St2112; Absch. 280, 84337 Schönau 100 Landkreis Rottal-Inn B388; Absch. 720, 84339 Unterdietfurt 100 Landkreis Rottal-Inn St2112; Absch. 160, 94424 Arnstorf 80 Landkreis Rottal-Inn St2112; Absch. 240, 94424 Arnstorf 100 Landkreis Rottal-Inn St2115; Absch.120, 94424 Arnstorf 70 Landkreis Rottal-Inn Passauer Straße 79, 84347 Pfarrkirchen 30 Landkreis Rottal-Inn Rabensham 1, 84371 Triftern 70 Landkreis Rottal-Inn Arnstorfer Straße 4, 84347 Pfarrkirchen 30 Landkreis Rottal-Inn St2112, Absch. 580, 84359 Simbach a. Inn 100 - 70 von 16-08 Landkreis Rottal-Inn PAN26; Absch. 120, 84375 Kirchdorf a. Inn 60 Landkreis Rottal-Inn PAN26; Absch. 100, 84387 Julbach 70 Landkreis Rottal-Inn B20; Absch. 1120, 84329 Wurmannsquick 70 Landkreis Rottal-Inn B388; Absch. 1220, 94086 Bad Griesbach 100 Landkreis Rottal-Inn Massinger Straße , 84399 Unterdietfurt 50 Landkreis Rottal-Inn Am Schloßberg , 84552 Geratskirchen 50 Landkreis Rottal-Inn Kößlarner Straße , 94094 Rotthalmünster 50 Landkreis Rottal-Inn Passauer Straße , 84347 Pfarrkirchen 30 Landkreis Rottal-Inn Massinger Straße , 84399 Unterdietfurt 50 Landkreis Rottal-Inn Am Schloßberg , 84552 Geratskirchen 50 Landkreis Rottal-Inn Kößlarner Straße , 94094 Rotthalmünster 50 Landkreis Rottal-Inn Passauer Straße , 84347 Pfarrkirchen 30 Landkreis Straubing-Bogen St2125; Absch. 140, 94336 Hunderdorf 70 Landkreis Straubing-Bogen St2140; Absch. 260, 94363 Haibach 70 Landkreis Straubing-Bogen Pestalozzistraße, 94327 Bogen 30 Landkreis Straubing-Bogen St2125; Absch. 620, 94327 Bogen 70 Landkreis Straubing-Bogen St2147; Absch. 400, 94360 Mitterfels 50 Landkreis Straubing-Bogen Landshuter Straße (St2141), 94330 Salching 50 Landkreis Straubing-Bogen S 2125, 94356 Kirchroth 100 Landkreis Straubing-Bogen B20; Absch. 1940, km 2,2, 94347 Ascha 100 Landkreis Straubing-Bogen St2148; Absch. 300, km 0,3, 94356 Kirchroth 70 Stadt Deggendorf St2125, Höhe Hintertausch, 94469 Deggendorf 70 Stadt Deggendorf ST2135, Höhe Hackermühle, 94469 Deggendorf 60 Stadt Deggendorf B11, 94469 Deggendorf 70 Stadt Deggendorf St2133, 94469 Deggendorf 70 Stadt Deggendorf St2135, Höhe Ruselstraße, 94469 Deggendorf 50 Stadt Freyung-Grafenau B12, Abzweigung Aigenstadl, 94078 Freyung 80 Stadt Freyung-Grafenau B12, Abzweigung Ort, 94078 Freyung 60 Stadt Freyung-Grafenau B533, Höhe Rotbach , 94078 Freyung 80 Stadt Freyung-Grafenau St2132, Höhe Grillaberg, 94078 Freyung 80 Stadt Freyung-Grafenau St2127, Kreuzberg , 94078 Freyung 50 Stadt Freyung-Grafenau St2132, Passauer Straße , 94078 Freyung 50 Stadt Freyung-Grafenau St2132, Bahnhofstraße , 94078 Freyung 50 Stadt Freyung-Grafenau St2630, Winkelbrunn, 94078 Freyung 50 Stadt Freyung-Grafenau B533; Absch. 500, 94078 Freyung 80 Stadt Landshut St2045, 84034 Landshut 70 Stadt Landshut LA14, 84036 Landshut , Dirnaich 80 Stadt Passau Hartkirchner Straße, 94060 Pocking 50 Stadt Passau Indlinger Straße, 94060 Pocking 30 Stadt Passau Untere Inntalstraße, 94060 Pocking , OT. Hartkirchen 50 Stadt Passau Obere Inntalstraße, 94060 Pocking , OT. Hartkirchen 30 Stadt Passau St2110; Absch. 480, 94072 Bad Füssing , Mitterreuth. 80 Stadt Passau PA 58; Absch. 200, 94072 Bad Füssing 70 Stadt Passau St 2116; Absch. 260, 94086 Bad Griesbach 100 Stadt Passau Hauptstraße, 94148 Kirchham 30 (07-16)/50 Stadt Passau Simbacher Straße , 94148 Kirchham 50 Stadt Passau St2110; Absch. 420, 94149 Kößlarn , OT. Aicha 60 Stadt Passau St2110; Absch. 300, 94149 Kößlarn , OT. Hubreith 70 Stadt Passau PA10; Absch. 120, 94099 Ruhstorf, OT. Kleeberg 70 Stadt Passau PA10; Absch. 140, 94099 Ruhstorf, OT. Steinwies 70 Stadt Passau Danziger Straße , 94032 Passau 50 Stadt Passau Alte Poststraße, 94036 Passau 30 Stadt Passau Alte Straße, 94034 Passau 30 Stadt Passau Wiener Straße , 94034 Passau 50 Stadt Regen B85; Absch. 2340, 94209 Regen 70 Stadt Regen B11; Absch.1400, 94209 Regen 70 Stadt Regen B11; Absch. 1420, 94209 Regen 80 Stadt Regen St2135; Absch. 360, 94209 Regen 50