Was bringt der Blitzermarathon überhaupt?

Jetzt wird also da, wo 30er Tempozonen eingerichtet sind, aber vorher, wenn überhaupt, nur unterdurchschnittlich kontrolliert wurde, durch die Polizei kontrolliert; vor Altenheimen, Kindergärten, Krankenhäuser, Parks etc. Vorher, wie erwähnt, wenn überhaupt, dann unterdurchschnittlich kontrolliert, da wirtschaftlich nicht effizient. Betrachtet man die normalen Kontrollpunkte durch Ordnungsbehörden, so fällt doch immer wieder auf, dass nicht dort wo gefährdend, sondern dort wo wirtschaftliche Einnahmen zu erzielen sind, überwiegend kontrolliert wurde; an Ein-/Ausfahrtstraßen, auf Durchgangsstraßen, auf noch stadtzugehörigen gut ausgebauten Umgehungsstraßen. Komischerweise an potentiellen Gefahrenstellen wenig bis nicht konnten die Blitzer erkannt werden. Allein schon aus diesen Gründen ist solch eine Massenkontrolle als wenig sinnvoll anzusehen. Ist interessant zu sehen, wann nach dem diesjährigen Blitzermarathon wieder Kontrollen an den tatsächlichen Gefahrenstellen durchgeführt werden