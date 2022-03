Interaktive Karte

vor 1 Min.

Diese Karte zeigt alle Messstellen beim Blitzmarathon 2022 in der Region

Die Polizei kontrolliert beim Blitzmarathon 2022 an mehr als 250 Messstellen in der Region die Geschwindigkeiten.

Am Donnerstag um 6 Uhr beginnt in Bayern der Blitzmarathon 2022. In der Region will die Polizei an etwa 250 Messstellen Geschwindigkeitsverstöße ahnden.

Von Philipp Wehrmann

Die Bayerische Polizei will am Donnerstag gegen zu schnelles Fahren vorgehen. Beim Blitzmarathon 2022 kontrollieren Polizistinnen und Polizisten auf Bayerns Straßen verstärkt Geschwindigkeiten. Die Aktion beginnt am Donnerstag, 24. März, um 6 Uhr, und endet am Freitag, 25. März, um 6 Uhr. "Zu schnelles Fahren ist die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann laut einer Mitteilung seines Ministeriums. Ungefähr ein Viertel der Verkehrstoten auf Bayerns Straßen gehe auf zu schnelle Geschwindigkeiten zurück. 2021 wurden in Bayern insgesamt 109 Personen von insgesamt 443 Verkehrstoten durch Geschwindigkeitsunfälle getötet. Karte zeigt mehr als 250 Messstellen in Schwaben und der Region Die Messstellen werden beim Blitzmarathon – wie in den Jahren zuvor – bereits vorab veröffentlicht. "Es geht nicht darum, möglichst viele Verwarnungen auszusprechen oder Bußgeldbescheide zu verschicken", betonte Herrmann. "Unser Blitzmarathon soll alle Verkehrsteilnehmer wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten." Der Schwerpunkt beim Blitzmarathon 2022 liegt auf den Landstraßen In ganz Bayern sind beim Blitzmarathon etwa 2100 Messstellen geplant. Insgesamt 1800 Polizistinnen und Polizisten sowie 50 Bedienstete von Kommunen kontrollieren die Geschwindigkeiten. In Schwaben sowie den oberbayerischen Landkreisen Landsberg und Neuburg-Schrobenhausen sind rund 250 Messstellen vorgesehen. Teilweise handelt es sich um Blitzer an festen Orten, an anderen Stellen kontrollieren die Polizeibeamten in einem gewissen Bereich. Insgesamt rund 1800 Polizistinnen und Polizisten sowie etwa 50 Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrollieren die Geschwindigkeit an rund 2100 möglichen Messstellen in ganz Bayern mit Schwerpunkt vor allem auf Landstraßen. Video: dpa Exklusiv Fahrer in Schwaben beim Blitzmarathon mit schwerstem Verstoß erwischt Beim Blitzmarathon im vergangenen Jahr erwischte die Polizei in Bayern 7036 Geschwindigkeitssünder. Den schwersten Verstoß beging ein Motorradfahrer, der bei Bubesheim mit 231 statt erlaubten 100 Stundenkilometern fuhr. Der Blitzmarathon in Bayern ist Teil des europaweiten "Speedmarathon". Die Aktion wird nach Angaben des bayerischen Innenministeriums koordiniert vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk "Roadpol" und ist Teil des Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 "Bayern mobil – sicher ans Ziel". Auch andere Bundesländer nehmen an der Aktion gegen Raser teil. Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen