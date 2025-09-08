25 Kilometer Lkw-Stau vor Grenze zu Österreich

An der österreichischen Grenze vor Kufstein hat sich am Dienstagmorgen der Lkw-Verkehr gestaut: Laster standen auf deutscher Seite in einer 25 Kilometer langen Reihe zwischen Kiefersfelden und dem Dreieck Inntal, teilte die Rosenheimer Verkehrspolizei mit.

Die Behörden in Tirol hatten demnach um 5.00 Uhr mit der sogenannten Blockabfertigung begonnen, die eine Einfahrt von höchstens 300 Lkw pro Stunde erlaubt. Bis 8.00 Uhr erreichte der Stau auf der A 93 seine größte Ausdehnung bis zum Autobahndreieck. Um 9.30 Uhr wurde die Blockabfertigung beendet. Der Stau löse sich derzeit auf, hieß es von der Polizei.

An der Anschlussstelle Oberaudorf kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Dabei wurde niemand verletzt. Zwei Pannenfahrzeuge sorgten zudem für kleinere Behinderungen. Mehrere Lkw-Fahrer missachteten laut Polizei das Überholverbot.

Die Blockabfertigungen dienen dazu, das österreichische Autobahnnetz, vor allem auf der Inntalautobahn in Richtung Brenner und im Raum Innsbruck, vor Überlastung zu schützen. Im Jahr 2025 wird der Lkw-Verkehr laut Tiroler Landesregierung an 36 Tagen dosiert.