Blockabfertigung auf der A93 Richtung Inntalautobahn: Hier dauert es länger auf dem Weg in den Süden

Ferienzeit in Bayern bedeutet vor allem volle Autobahnen. Wer derzeit in den Urlaub fährt, muss auf Bayerns Fernstraßen mit regem Betrieb rechnen. Gerade auf dem Weg in den Süden wird es voller – und besonders auf einer Strecke wird sich der Verkehr stauen: Auf der A93 zwischen Brannenburg und Kiefersfelden in Richtung Österreich.

Staus auf A93: Blockabfertigung behindert Verkehr auf dem Weg nach Österreich

Es ist der direkte Weg nach Österreich und Italien, der für Autofahrer immer wieder zur Staufalle wird. Denn auf österreichischer Seite herrscht wieder einmal Blockabfertigung. Kurz hinter der Grenze in Österreich wird der Schwerlast-Verkehr auf Höhe von Kufstein-Nord in Richtung Innsbruck dosiert. Es gibt eine Blockabfertigung für Lastwagen, die schwerer als 7,5 Tonnen sind. Ausweichrouten abseits der Autobahn sind in Österreich für diese LKW tabu.

Da es auf dem Weg in den Süden viel Schwerlastverkehr gibt und dieser blockweise abgefertigt wird, stauen sich vor allem die LKW zurück bis nach Deutschland auf die A93 und teilweise sogar auf die A8 zurück. Aber auch Urlauber müssen teilweise mit Reisezeitverlusten und Verkehrsbehinderungen auf der beliebten Reisestrecke rechnen.

Blockabfertigung auf der Inntalautobahn A12: So funktioniert die Maßnahme in Tirol

Und die schlechte Nachricht ist: Das österreichische Bundesland Tirol hat die LKW-Blockabfertigung zu einer festen Einrichtung gemacht. Diese Maßnahme soll den LKW-Verkehr auf der Inntalautobahn A12 in Österreich regulieren und damit Staus und Überlastung in Tirol vermeiden.

Dabei werden pro Stunde nur circa 250 bis 300 LKW über die Grenze bei Kufstein/Kiefersfelden gelassen. Ist die maximale Stundenkapazität erreicht, müssen LKW warten, bis wieder Plätze frei werden. Das führt immer wieder zu Staus auf der A93 in Richtung Österreich, die sich bis auf die A8 zurückziehen können. Von der Blockabfertigung selbst sind nur LKW über 7,5 Tonnen betroffen. Fahrzeuge, die dieses Gewicht nicht überschreiten, dürfen sich in den normalen Verkehr einreihen. Doch durch die vielen Lastwagen auf der rechten Spur wird auch der übrige Verkehr häufig behindert.

Blockabfertigung für Lkw in Tirol – alle Termine im Überblick

Die Blockabfertigung auf der Inntalautobahn ist keine Seltenheit. Für das Jahr 2025 hat das Land Tirol bereits etliche weitere Termine herausgegeben, an denen die Maßnahme genutzt werden soll.

Montag, 15. September

Montag, 22. September

Montag, 29. September

Montag, 6. Oktober

Mittwoch, 5. November

Mittwoch, 12. November

Mittwoch, 19. November

Mittwoch, 26. November

Dienstag, 9. Dezember (Tag nach dem Feiertag Mariä Empfängnis)