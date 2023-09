Tod eines 14-Jährigen in Lohr: Mutmaßlicher Täter hatte die Pistole eines Nachbarn in seiner Wohnung versteckt

Zu der Bluttat in Lohr hat die Polizei inzwischen weitere Details ermittelt, etwa zur möglichen Tatwaffe. Über das Motiv des 14-Jährigen rätseln die Ermittler noch.

Mit einem einzigen Schuss aus der Pistole eines Nachbarn soll ein 14-Jähriger am Freitag am Schulzentrum in Lohr (Landkreis Main-Spessart) mutmaßlich einen Gleichaltrigen erschossen haben. Ermittlungen der Würzburger Kripo und der Staatsanwaltschaft haben inzwischen die Herkunft der Mordwaffe, einer Pistole, geklärt.

Demnach ist die Pistole am Landratsamt ordentlich eingetragen. Aber nicht für ein Familienmitglied des Beschuldigten, wie manche Medien zunächst mutmaßten. Nach Angaben von Polizeisprecher Enrico Ball steht fest: Ein 66 Jahre alter Bewohner desselben Mehrfamilienhauses ist der legale Besitzer der Pistole vom Kaliber neun Millimeter.

Der Nachbar hatte die Pistole den Vorschriften gemäß aufbewahrt

Der Tatverdächtige hatte laut Polizei selbst in einer Vernehmung angegeben, wo er die Pistole nach der Tat gelassen hatte. Sie wurde nach seinen Angaben in einem Versteck in der Wohnung gefunden, in der der 14-Jährige mit seinen Eltern lebt.

Inzwischen weiß die Polizei: Der Nachbar hatte die Pistole ursprünglich nach den strengen Vorschriften aufbewahrt, die von der Unteren Waffenbehörde als Auflage für den Besitz einer Schusswaffe vorgesehen sind – also beispielsweise in einem Tresor oder einem verschließbaren Waffenschrank. Wie der 14 Jahre alte Schüler die Waffe in seinen Besitz brachte, muss noch geklärt werden. Der eigentliche Eigentümer konnte dazu nach Informationen unserer Redaktion noch keine Angaben machen, da er sich seit Längerem in einer Klinik befindet. Laut Polizei gibt es in der Wohnung des 66-Jährigen keine Spuren, die darauf hinweisen, dass die Pistole gewaltsam entwendet worden sein könnte.

Das Opfer lag womöglich stundenlang am Tatort

Auch zum Tatablauf gibt es neue Details. Nachdem eine Anwohnerin am Freitag gegen 13.15 Uhr einen Schuss gehört haben will, geht die Polizei inzwischen davon aus, dass es sich dabei um die Tatzeit handelt. Die Frau hatte sich offenbar erst in der Nacht bei der Polizei gemeldet.

Das bedeutet auch, dass das 14 Jahre alte Opfer womöglich noch drei Stunden am Tatort in Lohr lag. Erst gegen 16.30 Uhr alarmierte ein 15-Jähriger die Polizei, nachdem er offenbar vom mutmaßlichen Täter von dem Vorfall gehört hatte. Die erste Polizei-Streife versuchte zwar noch, das Opfer wiederzubeleben. Aber da kam jede Hilfe zu spät.

Der mutmaßliche Täter wurde unter Verdacht des Mordes in eine für sein Alter geeignete JVA gebracht. Einige Medien erweckten den Anschein, er habe am Samstag beim Ermittlungsrichter die Tat bereits gestanden. Dies trifft nach Information unserer Redaktion aber nicht zu.

Gab es zwischen den Teenagern Streit wegen einer E-Zigarette?

Indessen ermittelt die Polizei weiter zum Motiv und dem Ablauf der Tat. Dazu suchen die Ermittlerinnen und Ermittler auch weiter nach dem vermissten Handy des Opfers. Sie möchten herausfinden, ob es darauf zum Beispiel Nachrichten des Tatverdächtigen gibt.

Einige Medien berichteten nach Gesprächen mit Schulfreunden der beiden 14-Jährigen: Es habe Streit um eine Vape (E-Zigarette) gegeben. Vereinzelt sollen auch Mitschüler erzählt haben, dass der Getötete dem Tatverdächtigen 60 Euro geschuldet haben soll. Beides wurde von der Polizei bisher nicht bestätigt.