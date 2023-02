BMW baut neues Werk in Niederbayern

BMW plant ein Batteriemontage-Werk in Niederbayern. 1.000 Arbeitsplätze sollen in Irlbach und Straßkirchen entstehen. Doch unter den Anwohnern sind die Pläne umstritten.

In den niederbayerischen Gemeinden Irlbach und Straßkirchen soll ein neues Werk von BMW entstehen. Geplant ist laut einem Bericht des Bayerischen Rundfunks ein Batteriemontage-Werk auf einem insgesamt 105 Hektar großen Grundstück im Landkreis Straubing-Bogen. Die Gemeinden wollen nun die insgesamt etwa 4.000 Bürger darüber informieren. Bei einer Informationsveranstaltung am 3. März sollen Detailfragen beantwortet werden.

BMW-Werk in Niederbayern: Bau soll ab 2024 beginnen

Nach dem Kauf des Grundstücks beginnt nun das Bauleitverfahren. Die Gemeinden Irlbach und Straßkirchen und das Landratsamt Straubing-Bogen sind für die Genehmigung zuständig. Ab 2024 will BMW dann mit dem Bau beginnen. Der Neubau sei notwendig, weil die Akku-Produktion laut der BMW-Group nicht in die bereits bestehenden Werke Regensburg, Landshut oder Dingolfing integriert werden könne. Es sollen 1.000 Arbeitsplätze entstehen.

BMW beteuere laut dem Bayerischen Rundfunk, dass das neue Werk einer der nachhaltigsten Produktionsstandorte werde. Es seien Photovoltaik-Anlagen, Grünstrom und Wärmespeicher geplant. die Gebäudedächer sollen begrünt werden. Zudem seien Ausgleichsflächen vorgesehen.

Die Pläne zu dem BMW-Werk sind vor allem unter den Anwohnern umstritten. Sie haben die Interessensgemeinschaft "Lebenswerter Gäuboden" gegründet und protestieren insbesondere gegen den Flächenverbrauch. Dem Dorf und der gesamten Gegend würde ein gewaltiger Strukturwandel aufgezwungen, so die Initiatoren.

BWM baut ähnliche Werke in anderen Ländern

BMW baut auch in anderen Ländern ähnliche Batteriefabriken für E-Autos: im ungarischen Debrecen, nahe dem US-Werk Spartanburg, in Mexiko und in China. Autobauer versuchen generell diese Werke in der Nähe ihrer Autowerke zu errichten, weil die Akkus groß und schwer sind. Irlbach und Straßkirchen liegen nah an den Autobahnen A3 und A92.