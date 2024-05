Am Ende bleiben nur Tränen: Die Bergung der "Säntis" ist gescheitert

Einem Verein ist es nicht gelungen, das 130 Jahre alte Dampfschiff "Säntis" vom Grund des Bodensees zu holen. Jetzt zieht sein Präsident die Reißleine.

Silvan Paganini weint. Das Jahrhundertprojekt – sein Lebensprojekt – ist gescheitert: die Bergung des 1933 versenkten Dampfschiffes "Säntis" aus dem Bodensee. Die Crew ist am Sonntag gerade damit beschäftigt, die Bergeplattform mit den Hebesäcken zum Wrack hinunterzulassen, als diese plötzlich immer schneller absinkt. Ein Stahlseil, das die Plattform halten soll, wickelt sich mit hoher Geschwindigkeit von der auf dem Kiesschiff stehenden Bobine, also einer Seilwinde. Zwar versuchen die Helfer noch, die Bremsen anzuziehen, doch es hilft nichts. Rauch steigt von der Bobine auf, die Bremsen reißen aus und die Rolle dreht sich immer schneller.

Die Helfer packen sich an den Schultern und bringen sich in Sicherheit. Einer schreit: "Achtung, Achtung, sie verreißt!" Dann stoppt die Bobine mit einem Ruck und steht still da. Letztlich gibt die Halterung nach, mit einem Knall reißt das Stahlseil schließlich aus der Rolle. Damit sinkt die Bergeplattform in die Tiefe zum Wrack der "Säntis", die in rund 210 Metern Tiefe in der Seemitte zwischen Langenargen auf deutscher Seite und Romanshorn im Schweizer Kanton Thurgau liegt. Versenkt vor gut 90 Jahren nach Ende ihrer Dienstzeit, weil eine Verschrottung damals als zu teuer verworfen worden war.

Seit April versuchte ein Verein, das 130 Jahre alte Dampfschiff "Säntis" aus dem Bodensee zu holen

Bei den Helfern sitzt der Schock tief in dem Moment, als das Ende des Stahlseils über das Deck ins Wasser fliegt und versinkt. Seit April hat ein 2023 gegründeter Verein mit seinem Präsidenten Silvan Paganini versucht, das 48 Meter lange, mehr als 130 Jahre alte Dampfschiff aus dem Bodensee zu holen. Tausende Arbeitsstunden und viel Geld sind in das spektakuläre Projekt geflossen. Die Vereinsmitglieder hatten für die Bergung Spenden in Höhe von rund 250.000 Euro gesammelt. Und nun das.

Sein Lebenswerk ist gescheitert: Silvan Paganini, Präsident des Schiffsbergevereins, mit einem Modell des 1933 im Bodensee versenkten Dampfschiffs "Säntis". Foto: Aleksandra Bakmaz, dpa

An der Bergeplattform ist eine Tauchdrohne befestigt, mit der die Ventile der Hebesäcke kontrolliert gesteuert hätten werden sollen. Paganini, zugleich Leiter der Bergemission, hat im Kontrollraum plötzlich kein Signal mehr von der Drohne. Um sich ein Bild der Lage zu machen, kommt er an Deck. "Oh je, das ist jetzt unschön", sagt er und fragt die Crew, ob es allen gut geht. Wenig später taucht Paganini mit der zweiten Drohne zum Wrack hinunter. Dort zeigt sich ein erschütterndes Bild: Die Bergeplattform ist auf das Dampfschiffwrack gekracht und liegt seitlich im Seeboden. An Paganinis Bildschirm zeigt sich nach und nach die Zerstörung: "Es sind Stahlträger gebrochen, Schläuche gequetscht und Ventile abgerissen." Paganini kommen die Tränen: "Das war’s – das ist das endgültige Ende!"

Das wird schließlich am Montag bestätigt. "Die Bergung des Dampfschiffs Säntis wurde nach intensiven Bemühungen des Schiffsbergevereins eingestellt", heißt es in einer Mitteilung. Trotz des Einsatzes moderner Technologie und der unermüdlichen Arbeit des Vereins bleibe das Wrack auf dem Seegrund zurück. "Die Kosten und Risiken für die beteiligten Personen stiegen, während die Chancen auf Erfolg sanken."

Die Bergemission für das Dampfschiff wird nun zu einer Bergemission für die Bergeplattform

Unter Wasser bleibt erst mal ein Chaos zurück. Die Bergeplattform liegt neben dem Wrack und die Tanks, teilweise implodiert, befinden sich auf und neben dem Wrack. Das Stahlseil liegt kreuz und quer in der Tiefe. Wo das Ende ist, ist nicht auszumachen in der Dunkelheit. Paganini sagt niedergeschlagen: "Jetzt müssen wir Schadensbegrenzung betreiben und das Chaos aufräumen, anstatt unser Dampfschiff zu bergen." Das Problem sei das Bremssystem der Stahlseilbobine gewesen, welche die Bergeplattform langsam und kontrolliert in die Tiefe hätte lassen sollen, sagt er. "Wir hatten zwar zwei Bremssysteme an der Bobine, doch hielten sie der Belastung nicht stand. Dann sank die Bergeplattform unkontrolliert in die Tiefe."

Der Ablauf sah zwar vor, dass die Tanks ab einer gewissen Tiefe mit Luft gefüllt würden – doch war da die Bergeplattform bereits in einer zu großen Tiefe, was sich über den steigenden Druck auf die Tanks ausgewirkt hat. "Der zu schnell ansteigende Druck ließ uns keine Luft mehr in die Tanks pumpen und dann knallte alles in die Tiefe auf das Wrack." Die Bergemission für das Dampfschiff wird nun zu einer Bergemission für die Bergeplattform. Die Rückbauarbeiten werden Paganini zufolge einige Tage in Anspruch nehmen. Dabei wird eine Boje auf dem See angebracht, die von Schiffsradargeräten erfasst werden kann und ein Signallicht hat.

Und Paganini selbst? Für ihn sei das Projekt nach dem Fehlschlag vom Sonntag gestorben, sagt er. "Ich kann diesen Aufwand nicht mehr betreiben", so der 40-Jährige. Das Familienleben habe unter dem aufwendigen Projekt gelitten. "Da muss ich wieder ein wenig Zeit gutmachen." (mit dpa)