Darum dürfen Fischer am Bodensee für drei Jahre keine Felchen fangen

Die Bestände der Felchen sind im Bodensee dramatisch zurückgegangen. Schuld daran trägt auch ein Nahrungskonkurrent. Warum die Behörden so hart durchgreifen.

Sie kann über 50 Zentimeter lang und über zwei Kilo schwer werden: Die Felche, im Allgäu auch Renke genannt, gilt traditionell als wichtigster Speisefisch für die Berufsfischer am Bodensee. Doch seit Jahren sind die Bestände rückläufig. Im Vorjahr gingen den 64 Berufsfischern nur noch rund 21 Tonnen Blaufelchen ins Netz. Vor zwanzig Jahren waren es noch mehr als 800 Tonnen. Das führt nun zu früher undenkbaren Konsequenzen: Ab Januar nächsten Jahres dürfen für drei Jahre keine Felchen mehr am „Schwäbischen Meer“ gefangen werden. Das hat die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) einstimmig in der Schweiz beschlossen. Jeder Anrainer hat einen Vertreter in dem Gremium.

Felchen-Fangverbot am Bodensee: Bayeriche Bodenseefischer sind sauer

Kritik kommt vom Vorsitzenden der Genossenschaft Bayerischer Bodenseefischer, Roland Stohr, aus Wasserburg im Kreis Lindau: „Mir fehlt die Fantasie, was das Fangverbot bringen soll. Nicht wir Fischer tragen die Schuld an dem dramatischen Rückgang. Es muss stattdessen dringend etwas getan werden, um die Bedingungen für die Felchen zu verbessern“, sagt er unserer Redaktion. Der Fischbestand schrumpfe seit Jahren vor allem, weil der Nährstoffgehalt im Wasser gesunken sei. Er führe zu einer zu geringen Nahrungsmenge für die Tiere – wodurch sie langsamer wachsen und weniger laichen.

Paradox: Der Bodensee ist aus Sicht des Berufsfischers also zu sauber. Das notwendige Phosphat, das im Nährstoffkreislauf den Felchen fehlt, werde seit vielen Jahren in den Kläranlagen in zu hoher Dosis entzogen. Stohr spricht von einer „übertriebenen und sehr teuren Reinigung“. Andere Experten, wie beispielsweise die Fischereiforschungsstelle in Langenargen, sehen als eines der größten Probleme dagegen den Stichling an. Dieser Fisch zählt zu den Nahrungskonkurrenten der Felche. Normalerweise ist er am Ufer beheimatet.

Felchen: Am Bodensee sind die Bestände stark dezimiert - an einigen Seen im Allgäu trifft das nicht zu

Doch zuletzt zog es ihn immer stärker ins Freiwasser – und genau dort wird er zur Bedrohung für die Felche. Auch die Ausbreitung der Quagga-Muschel und die große Zahl von Kormoranen am Bodensee werden von Expertinnen und Experten als Grund für den Felchen-Rückgang genannt. Die IBKF hält ein „internationales Kormoran-Management am Bodensee zur Schonung der Fischbestände“ für notwendig. Details wurden nicht genannt. Zudem soll die Ausbreitung des (nicht schmackhaften) Stichlings eingedämmt werden – und beispielsweise größere junge Felchen im Frühjahr im See ausgesetzt werden.

In einigen Allgäuern Seen ist die Renke nach wie vor weit verbreitet. „Bei uns ist es um den Bestand sehr gut bestellt“, sagt Manfred Mair. Vorsitzender des Kreisfischereivereins Füssens. Als Beispiele nennt er Weißensee, Forggensee, die Lechstaustufen oder im Oberallgäu den Niedersonthofener See.

Lesen Sie dazu auch