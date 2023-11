Bodensee

vor 33 Min.

Ein Museum für Speisekarten zeigt Menüs, die die Welt bedeuten

Plus Am Bodensee liegt Deutschlands einziges Speisekarten-Museum. Dort erzählt Manfred Bertele Zeitgeschichte anhand dessen, was die Großen der Welt zu historischer Stunde verputzten.

Von Erich Nyffenegger

Was haben eigentlich Ronald Reagan und Michail Gorbatschow am Abend des 31. Juli 1991 in Moskau gegessen, als sie bei ihrem Abrüstungsgipfel ein historisches Abkommen unterzeichneten? Welche Leckerbissen ließen sich Prinz Charles und Lady Diana bei ihrem Kanada-Besuch schmecken? Was hat sich Papst Johannes Paul II. 1979 da über den Wolken bei seinem USA-Besuch für ein enormes Menü im Flugzeug einverleibt? Und wie teuer war in einem Restaurant am Bodensee am 10. August 1941 das Mittagsmenü mit „Königinsuppe, Rehkeule, Rotkraut, Kartoffeln inklusive 50 Gramm Fleisch und 20 Gramm Fett“? Antworten auf diese Fragen hat Manfred Bertele – als Koch und Hotelmanager Weltenbummler von Berufs wegen – in über 60 Jahren zusammengetragen. Und zwar in Form von Speisekarten als Dokumente der Zeitgeschichte. Oder wie Bertele es ausdrückt: „Speisekarten sind ein echtes Kulturgut der Menschheit.“

Dieser Manfred Bertele – aufrechter Gang, weißes Haar um einen lichter werdenden Kopf und ausgeprägte Augenbrauen – hat's mit den Zahlen: 22-mal sei er umgezogen in seinem Leben, bevor er in seinen Heimatort Eriskirch am Bodensee zurückgekehrt sei. Weit über 2000 Speisekarten hat er in 60 Jahren gesammelt, wovon sich mehrere 100 im Museum befinden, nicht zu vergessen 700 Kochbücher. Wenn man aufschreiben möchte, hinter welchen Herden der heute 84-Jährige schon gestanden hat, reicht ein Notizzettel nicht, man nimmt besser gleich einen Atlas. Bis auf Südafrika – „da war ich nie“ – hat Bertele die Welt einigermaßen komplett durch. Wenn nicht stationär für längere Zeit – wie zum Beispiel Berlin, Trinidad, New York, Montreal oder Athen – dann für kürzere Zeiten, sozusagen ambulant.

