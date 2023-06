Wohnwagengespann verunfallt: Frau schwer verletzt

Ein Wohnwagen-Gespann ist auf der B31 bei Lindau am Bodensee gegen einen Baum gefahren.

Die 85-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt und per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. "Aus welchem Grund der 78-jährige Fahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen", teilte die Polizei am Dienstag mit. Er kam mit leichten Verletzungen davon. Die Bundesstraße nach Friedrichshafen war an der Unfallstelle zeitweise komplett gesperrt. Auto und Wohnwagen erlitten einen Totalschaden.

(dpa)