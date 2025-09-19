Böller in Münchner Wohnungen geworfen: Ein Mann wird verletzt

Zwei nahezu identische Fälle, die sich am gleichen Abend abgespielt haben, beschäftigen die Polizei in München. So wurden am Sonntagabend, 7. September, von einem oder mehreren Unbekannten Böller in zwei Wohnungen in Schwabing-West geworfen. Das teilt das Polizeipräsidium München am Donnerstag mit. Das führte zu einer leichten Verletzung und einem Sachschaden.

München: China-Böller brennt Loch in eine Decke

Wie die Polizei berichtet, geschah der erste Vorfall demnach am Abend des 7. September zunächst gegen 20 Uhr im Bereich der Deidesheimer Straße. Hier warf ein bislang unbekannter Täter einen pyrotechnischen Gegenstand durch ein geöffnetes Fenster in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses.

Der sogenannte „China-Böller“ flog offenbar auf ein im Raum stehendes Bett. Dort hinterließ er bei der Explosion ein Brandloch in der Decke, die sich darauf befand. Verletzt wurde in der Wohnung niemand.

Böller-Wurf: Münchner verletzt sich leicht an den Ohren

Im zweiten Fall, der sich rund eine halbe Stunde später – gegen 20.30 Uhr – im Bereich der Schwere-Reiter-Straße abspielte, befand sich sogar eine Person in dem betroffenen Raum. Auch hier warf ein bislang Unbekannter einen Böller durch ein geöffnetes Fenster einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Ein 30-jähriger Bewohner der Wohnung erlitt durch den Knall der Explosion eine leichte Verletzung an den Ohren, zudem wurde der Parkettboden beschädigt.

In beiden betroffenen Wohnungen entstand jeweils ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Das Kommissariat 13, das sich unter anderem mit Bränden und Umweltdelikten beschäftigt, hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen – im Raum stehen gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Zeugenaufruf der Polizei zu Böller-Würfen

Um den oder die Täter ausfindig zu machen, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Wer am Sonntagabend im Bereich der Deidesheimer Straße, Ackermannstraße und Schwere-Reiter-Straße etwas Verdächtiges beobachtet hat, das im Zusammenhang mit den Böller-Würfen stehen könnte, wird gebeten, sich beim Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, zu melden. Das geht unter anderem telefonisch unter der Nummer 089 2910-0. Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, eventuell installierte Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten.