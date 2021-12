Silvester 2021

vor 31 Min.

Warum ein Böllerverbot in der Corona-Krise sinnvoll ist

Plus Auch in diesem Jahr gibt es zu Silvester kein Feuerwerk. Das deutschlandweite Böllerverbot soll Unfälle verhindern, Krankenhäuser entlasten – und zu weniger Infektionen führen.

Über ein Böllerverbot wurde in den vergangenen Wochen viel spekuliert. Die Stadt Augsburg erwog eines. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter sprach sich gegen Feuerwerk in seiner Stadt aus. Auch in weiteren Kommunen gab es Pläne für ein Böllerverbot. Seit Donnerstag ist nun klar, dass in ganz Deutschland keine Böller und kein Feuerwerk verkauft werden dürfen. Mit Böllerverbot und Kontaktbeschränkungen könnte es somit ein ähnlich stiller Jahreswechsel werden wie schon im vergangenen Jahr.

