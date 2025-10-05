Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Böse Folgen: Scherz mit KI endet mit Polizeieinsatz

Böse Folgen

Scherz mit KI endet mit Polizeieinsatz

KI-Streich mit Folgen: Eine Tochter will ihre Mutter erschrecken – plötzlich steht die Polizei vor der Tür. Das kann für die junge Frau nun teuer werden.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Als die Polizeistreife vor der Türe steht, ist die junge Frau überrascht. (Symbolbild)
    Als die Polizeistreife vor der Türe steht, ist die junge Frau überrascht. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Ein scheinbar harmloser Streich mit unerwarteten Konsequenzen hat in Ahorn (Landkreis Coburg) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine 24-Jährige wollte ihre Mutter laut Polizei «ein wenig auf den Arm nehmen» und setzte dazu auf Künstliche Intelligenz (KI): Sie fügte einem Videochat einen künstlich generierten Mann hinzu. In der Unterhaltung am Samstag erklärte sie, dass der Fremde in ihrer Wohnung säße, Kaffee trinke und nicht gehen wolle.

    Die besorgte Mutter alarmierte daraufhin die Polizei. Vor der Wohnungstür trafen die Beamten auf eine sichtlich überraschte Tochter, die sich mehrfach entschuldigte. Die 24-Jährige muss sich laut Polizei nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz wegen Belästigung der Allgemeinheit verantworten und bis zu 1.000 Euro zahlen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden