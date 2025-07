Uber und Co. könnten in München teurer werden – das ist der Grund

Als Alternative zum Taxi greifen viele auf günstigere Varianten wie Uber und Bolt zurück. Diese Fahrtenvermittlungs-Dienste sind nicht als Taxis unterwegs – und häufig günstiger. Der Münchner Stadtrat möchte nun Mindestpreise für diese Anbieter einführen. Das sorgt für Ärger bei den Fahrern– das Taxigewebe freut sich hingegen.

Bislang gab es diese Mindestpreise nämlich nicht – anders als bei Taxis. In der kommenden Woche will nun jedoch der Kreisverwaltungsausschuss dafür stimmen, dass auch Uber und Co. mit Mindestpreisen belegt werden. Am Donnerstag haben Münchens Mietwagenunternehmen unter dem Motto „Stoppt den Preiswahnsinn – Mobilität für alle“ dagegen demonstriert.

Mindestpreise für Mietwagen-Unternehmen in München: „Uns langt‘s!“

Etliche Uber- und Bolt-Fahrer versammelten sich mit ihren Wagen am Odeonsplatz. Sie fürchten, dass die Preise so hoch werden, dass Münchner sich die Fahrten nicht mehr leisten können oder wollen. Denn bislang können Mietwagen-Anbieter die Preise selbst festlegen. Sie richten sich nach Angebot und Nachfrage.

Das heißt: Bei größerer Nachfrage steigen auch die Preise. Bei weniger Nachfrage sind diese hingegen oftmals deutlich geringer als bei Taxiunternehmen. Für Fahrten mit dem Taxi gilt in München derzeit ein Grundpreis von 5,90 Euro mit einem Kilometerpreis von 2,70 Euro. Auch in Augsburg gibt es für Taxifahrten seit diesem Jahr Festpreise.

„Uns langt‘s! Diese Politik gefährdet tausende Existenzen und trifft genau die Falschen – Menschen mit wenig Geld, die auf flexible und bezahlbare Mobilität angewiesen sind“, sagt Thomas Mohnke, Vorsitzender des Mietwagen-Bundesverbands „wirfahren“.

Stadt München wirft Mietwagenbranche systematische Vorschriftsverstöße vor

Sibylle Stöhr von den Grünen teilte dem BR auf Anfrage mit: Ohne Mindestpreis kein Mindestlohn. „In der Mietwagenbranche werden arbeits- und sozialrechtliche Vorschriften systematisch unterboten. Betriebsprüfungen von Zoll und KVR bestätigen dies“, erklärte sie.

Die Entscheidung über den Mindestpreis fällt in der kommenden Woche. Am Dienstag, 29. Juli, stimmt der Kreisverwaltungsausschuss über den Antrag ab. Sollte er dafür stimmen, würde laut BR24 ein Mindestpreis von 5,42 Euro und ein Kilometerpreis von 2,56 Euro für Fahrten mit Uber und Co. gelten. Der Preis wäre damit fast so teuer wie der für Taxis.