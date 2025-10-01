Icon Menü
Bombendrohung und Explosion: Münchner Polizei bittet Zeugen um Videos und Fotos zu Brand

Bombendrohung und Explosion

Münchner Polizei bittet Zeugen um Videos und Fotos zu Brand

In München brennt ein Wohnhaus. Dann macht die Polizei in der Nähe einen weiteren brisanten Fund. Die Ermittler setzen auch auf Zeugenhinweise.
Von dpa
    Beamte der Spurensicherung sind neben zwei ausgebrannten Autos im Einsatz. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
    Beamte der Spurensicherung sind neben zwei ausgebrannten Autos im Einsatz. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: Roland Freund/dpa

    Nach einem Feuer und Explosionen in einem Haus im Münchner Norden bittet die Polizei Zeugen um Videos und Fotos rund um den Einsatz. Menschen, die Bildmaterial zu den Ereignissen haben, können dieses auf einem eigens dafür eingerichteten Upload-Portal (https://medienupload-portal01.polizei.bayern.de/) hochladen.

    Am Morgen brannte es in einem Wohnhaus, es waren Explosionsgeräusche zu hören. Später entdeckte die Polizei an zwei ausgebrannten Auto in der Nähe des Hauses einen verdächtigen Gegenstand. Auch ein ausgebrannter Transporter wurde gefunden. In der Folge waren nicht nur umliegende Gebäude evakuiert worden, auch das Oktoberfest blieb vorübergehend geschlossen.

    Privater Hintergrund

    Die Polizei geht momentan von einem privaten Hintergrund aus. Ein politisches Motiv schließen die Behörden aufgrund bisheriger Erkenntnisse aus.

    Als tatverdächtig gilt ein Deutscher aus Starnberg, der nach Polizeiangaben an einem nahegelegenen See entdeckt wurde und mittlerweile gestorben ist.

