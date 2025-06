Bombenentschärfung sorgt in Oberfranken für Halteausfälle im Zugverkehr

In der Nähe der oberfränkischen Stadt Hof haben Spezialkräfte am Sonntagnachmittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Das Bahnhofsgebäude sei zurzeit vollständig gesperrt und es sei kein Zugverkehr möglich gewesen, informierte die Bahn auf ihrer Website. Inzwischen meldete das Unternehmen, dass die Bombe erfolgreich habe entschärft werden können und die Bahnlinien im Laufe des Abends den Betrieb wieder aufnehmen werden.

Bahnhof in Hof gesperrt: Gleisarbeiter finden Zentnerschwere Bombe

Medienberichten zufolge habe es sich um eine 50 bis 75 Kilogramm schwere historische Bombe gehandelt, die am Sonntagmittag gegen 11.20 Uhr bei Arbeiten im Gleisbereich in der Nähe des Bahnhofs gefunden worden sei. Das Portal infranken.de schrieb, der Blindgänger habe sogar 250 Kilogramm gewogen. Den berichten zufolge hätten die Beamtinnen und Beamten nach dem Fund der Bombe einen Umkreis von ungefähr 300 Metern abgesperrt, um Einwohnerinnen und Einwohner aus der Gefahrenzone evakuieren zu können. Etwa 1000 Menschen seien von der Maßnahme betroffen gewesen, habe die Stadt am Abend informiert.

Die Bombenentschärfung beeinträchtigte neben der Stadt Hof auch den Nahverkehr in der oberfränkischen Region. Laut der Meldung der Bahn müssten mehrere Regionallinien am Sonntagnachmittag rund fünf Stunden lang ab 12.41 Uhr ihre Fahrt vorzeitig beenden. Die Züge der RE2 aus Richtung Schwandorf seien demnach nur bis zum Halt Marktredwitz gefahren. Die RE 30 und RE 31 vom Nürnberger Hauptbahnhof habe außerplanmäßig bereits in Bayreuth gehalten. Auch die Linie RE 35 aus Richtung Bamberg habe wegen des Polizeieinsatzes am Bahnhof Oberkotzau vorzeitig halten müssen. Ein Ersatzverkehr habe wegen der Evakuierungszone nicht eingerichtet werden können.

Bahn: Bombenentschärfung und Sperrungen nach rund fünf Stunden beendet

Um 18 Uhr meldete die Bahn, dass die betroffenen Streckenabschnitte wieder befahren und die Sperrungen aufgehoben werden könnten. Zunächst war unklar, wie lange die Entschärfung dauern würde. Auf seiner Website warnt der Konzern allerdings vor Folgeverspätungen und kurzfristigen Zugausfällen solange der Bahnverkehr wieder seinen Betrieb aufnimmt. In jedem Fall sollten sich Reisende zeitnahe vor Abfahrt ihrer geplanten Verbindung über etwaige und kurzfristige Änderungen informieren.