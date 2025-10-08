Bomben beim Baggern in Unterfranken gefunden

Bei Baggerarbeiten in Unterfranken sind zwei Phosphorbomben gefunden worden. Eine davon wurde durch den Bagger beschädigt und musste zunächst mit Erde bedeckt werden, wie die Polizei mitteilte.

Spezialisten rückten zu den Fundstellen in Sennfeld und Gochsheim (Landkreis Schweinfurt) an und entsorgten beide Sprengkörper. Verletzt wurde demnach niemand. Nach Angaben der Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.