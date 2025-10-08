Icon Menü
Bombenfund: Bomben beim Baggern in Unterfranken gefunden

Bombenfund

Bomben beim Baggern in Unterfranken gefunden

Bauarbeiter stoßen beim Baggern auf zwei Bomben. Eine davon wird beschädigt. Die Entschärfer rücken an.
Von dpa
    Die Entschärfer konnten die Phosphorbomben entsorgen. (Symbolbild)
    Die Entschärfer konnten die Phosphorbomben entsorgen. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

    Bei Baggerarbeiten in Unterfranken sind zwei Phosphorbomben gefunden worden. Eine davon wurde durch den Bagger beschädigt und musste zunächst mit Erde bedeckt werden, wie die Polizei mitteilte.

    Spezialisten rückten zu den Fundstellen in Sennfeld und Gochsheim (Landkreis Schweinfurt) an und entsorgten beide Sprengkörper. Verletzt wurde demnach niemand. Nach Angaben der Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.

