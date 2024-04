Borkenkäfer könnte in bayerischen Wäldern schon bald zum Problem werden

Wegen des milden Frühlings steht schon bald der erste Schwärmflug des Borkenkäfers bevor. Waldbesitzer sollten deshalb nun dringend handeln, so das Forstministerium.

So schön ein milder Frühling auch ist, für Bayerns Fichtenwälder könnte er schon bald zum Problem werden. Nach Angaben des Forstministeriums steht der erste Schwärmflug des Borkenkäfers wegen des anhaltend warmen Wetters schon in den kommenden Wochen bevor. "Bayerns Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer sollten nun dringend alle befallenen Fichten aus dem letzten Herbst sowie Schneebruch- oder Sturmschäden beseitigen", hieß es am Freitag in München.

Zahl der Borkenkäfer in bayerischen Wäldern schon jetzt sehr hoch

Schon jetzt sei die Zahl der Borkenkäfer sehr hoch. Der Käfer habe sich durch die warme und trockene Witterung in den vergangenen Jahren eine sehr hohe Population aufbauen und gut überwintern können, hieß es weiter. "Waldbesitzern wird deshalb empfohlen, die nächsten Wochen zu nutzen, um ihre Wälder intensiv und regelmäßig zu kontrollieren. Diese vorbeugende Maßnahme im Frühjahr ist auch in Regionen wichtig, in denen bisher nur geringe Borkenkäfer-Schäden aufgetreten sind."

Borkenkäfer vermehren sich vor allem bei Wärme und Trockenheit

Borkenkäfer befallen vor allem Fichten und bringen sie zum Absterben. Die Schädlinge bohren sich in die Bäume und legen ihre Eier unter der Rinde ab. Nach dem Schlüpfen ernähren sich die Larven von der Bastschicht des Baums. Diese dünne Schicht unter der Rinde ist aber das lebenswichtige Adersystem des Baums. Darin werden Wasser und Nährstoffe transportiert. Wenn sie zerstört wird, stirbt der Baum.

Das Problem bei Borkenkäfern ist, dass sie meist nicht allein, sondern in Massen einen Baum und dann viele Bäume in der Umgebung befallen. Deshalb findet man in Wäldern oft regelrechte "Käferlöcher", also ganze Fichtengruppen, die vom Borkenkäfer befallen sind.

Anzeichen für befallene Bäume sind häufig rot verfärbte Kronen, grüne Nadeln am Boden oder abfallende Rinde. Auch ein Blick unter die Rinde kann helfen. Sind Borkenkäfer vorhanden, sollte man schnell handeln und auch die umliegenden Bäume intensiv untersuchen und weiter beobachten.

Verbreitung von Borkenkäfer soll bestmöglich eingedämmt werden

Die Verbreitung des Borkenkäfers muss nun bestmöglich eingedämmt werden. Dazu müsse vorhandenes, frisches Brutmaterial und Bäume, in denen die Käfer überwintert haben, zügig aufgearbeitet und das Holz abgefahren oder mit einem Abstand von mindestens 500 Meter zum nächsten Fichtenwald gelagert werden. In den vergangenen Jahren war der Nordosten Frankens. Doch es gab auch Fälle in anderen Regionen wie dem Allgäu oder im Bayerischen Wald. (mit dpa)