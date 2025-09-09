Vorsicht in der Natur – mit dieser Krankheit infizieren sich immer mehr Menschen in Bayern

Immer mehr Menschen in Bayern erkranken an Borreliose. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtete, sind im laufenden Jahr deutlich mehr Menschen an der sogenannten Lyme-Borreliose erkrankt als im Vorjahr. Borreliose ist die häufigste durch Zecken übertragene Krankheit in Deutschland .

Im Jahr 2025 sind bislang bereits 4.156 Fälle gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr 2024 seien das über tausend Fälle mehr (3.126 Fälle).

Immer mehr Borreliose-Fälle in Bayern: Darum ist frühzeitiges Handeln so wichtig

Lyme-Borreliose ist eine bakterielle Infektion, die durch Zecken übertragen wird. „Dagegen gibt es bislang keine Impfung, sie ist aber bei rechtzeitiger Erkennung gut mit Antibiotika behandelbar“, sagte die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU). Eine gute Nachricht sei, dass am Nationalen Referenzzentrum in Oberschleißheim nun auch für die nächsten drei Jahre weiter daran geforscht werden könne, so die Gesundheitsministerin. Frühzeitiges Handeln ist wichtig, denn ohne Behandlung kann es unter anderem zu schmerzhaften Nerven- oder Gelenkentzündungen kommen, wie die dpa berichtete.

Seit 1. März 2013 besteht in Bayern eine flächendeckende ärztliche Meldepflicht für die Lyme-Borreliose. Borrelien kommen überall in Deutschland vor. Die Rate der infizierten Zecken schwankt aber stark von Region zu Region. Neben dieser Krankheit übertragen Zecken auch Früh­sommer-Meningo­enzephalitis, genannt FSME. Besonders Bayern ist Risikogebiet für diese gefährliche Krankheit, die über Viren übertragen wird.

Die Lyme-Borreliose wird durch verschiedene Spezies von Bakterien des Genus Borrelia verursacht, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) auf seiner Webseite mitteilt. Generell gilt: Je früher eine Zecke entfernt wird, desto geringer ist das Ansteckungsrisiko. Denn nach Beginn des Saugaktes wandern die Borrelien in die Speicheldrüsen, von wo sie mit dem Zeckenspeichel auf den Gestochenen übertragen werden. Eine Zecke muss daher zumindest mehrere Stunden gesaugt haben, damit die Bakterien übertragen werden können, so das RKI.

Symptome und Behandlung von Borreliose

Etwa drei von 10.000 Menschen erkranken in Deutschland pro Jahr nach Angaben des Gesundheitsministeriums an Borreliose. Bei einer Borreliose kommt es zunächst zu einer Entzündung der Haut in der Nähe der Einstichstelle, berichtet das Gesundheitsministerium.

Im weiteren Verlauf können die Borrelien genannten Bakterien auch Gelenke und verschiedene Organe angreifen. Meist verursache die Infektion jedoch keine starken Beschwerden. Eine Impfung gegen Borreliose gibt es nicht; meist wird die Krankheit je nach Beschwerden über zwei bis drei Wochen mit Antibiotika behandelt. Meist heilt sie folgenlos aus. Manchmal wirkt eine erste Behandlung nicht ausreichend. Dann muss der Arzt gegebenenfalls ein anderes Antibiotikum verschreiben.

Der Stich einer Zecke juckt oftmals und kann sich an der Einstichstelle röten, das ist aber eine normale Entzündungsreaktion und hat nichts mit Borreliose zu tun, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Typisches Symptom von Borreliose ist hingegen die sogenannte Wanderröte. Dabei handelt es sich um eine ringförmige Rötung, die sich um die Einstichstelle des Zeckenbisses bildet.

Klares Warnzeichen für Borreliose: Die sogenannte Wanderröte kann Tage oder Wochen nach einem Zeckenstich auftreten. Foto: Harry Melchert, dpa (Archivbild)

Innerhalb von sechs Wochen nach dem Zeckenstich können zudem grippeähnliche Symptome wie Fieber, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit und Muskelschmerzen auftreten. Solche Beschwerden können auch ohne Wanderröte auf eine Borreliose hinweisen.

Bei etwa drei von 100 Menschen kommt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums zur Neuroborreliose. Dabei befallen die Bakterien das Gehirn und die Nerven, was zu Lähmungserscheinungen (oft im Gesicht), schmerzhaften Nervenentzündungen oder einer Hirnhautentzündung (Meningitis) führen kann. Bei ungefähr zwei von 100 Menschen entwickelt sich Monate bis Jahre nach einer Infektion eine Lyme-Arthritis, wenn Borrelien die Gelenke infizieren. Es kommt dann zu schmerzhaften Gelenkentzündungen und Schwellungen. Chronische Entzündungen der Haut und Herzprobleme seien sehr seltene Folgen.

Was tun bei einem Zeckenbiss?

Sobald man sieht, dass sich eine Zecke am Körper festgebissen hat, sollte man sie so schnell wie möglich entfernen. Dafür gibt es etwa spezielle Zeckenzangen, Zeckenkarten und Zeckenhaken. Die Hilfsmittel, die in Apotheken erhältlich sind, sind so geformt, dass sie sich zwischen Zecke und Haut schieben lassen. So kann diese entfernt werden, ohne sie zu quetschen. Dies sollte man vermeiden, denn durch Druck können Erreger aus der Zecke in den Körper gepresst werden. Daher sollten keine Pinzetten genutzt werden, die an den Spitzen flach zusammenlaufen. Eine normale Pinzette kommt also nur infrage, wenn deren Spitzen nach innen gewinkelt sind.

Die Einstichstelle sollte man in jedem Fall in den darauffolgenden Wochen im Blick behalten: Wenn eine Wanderröte oder andere auffällige Symptome auftreten, sollte umgehend eine Ärztin oder ein Arzt aufgesucht werden.

Borreliose vorbeugen: So geht‘s

Um sich vor einem Zeckenbiss zu schützen, sollte man im hohen Gras oder Gebüsch geschlossene Schuhe und Kleidung tragen, die den Körper großflächig bedeckt. Lange Hosen und langärmlige Shirts können verhindern, dass die kleinen Tierchen sich festsetzen. Auch helle Kleidung kann vorteilhaft sein, denn darauf lassen sich Zecken leichter erkennen als auf dunkler.

Ob Zange, Karte oder Haken: Es gibt allerlei Werkzeug, um Zecken zu entfernen. Meist bleibt Zeit, um das erstmal in der Apotheke zu besorgen. Foto: Patrick Pleulm, dpa (Archivbild)

Nach einem Aufenthalt etwa im Wald oder im Garten sollte man sich gründlich auf Zecken absuchen. So kann man einem Stich vorbeugen. Denn manchmal krabbeln Zecken erst stundenlang auf dem Körper herum, bevor sie stechen. Wer doch gestochen wurde, sollte auf Beschwerden achten. Sobald diese auftreten, ist ein Arztbesuch erforderlich.