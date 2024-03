150.000 Euro Schaden nach Dachstuhlbrand: Ursache unklar

Geschätzte 150.000 Euro Schaden hat ein Dachstuhlbrand in Bernried (Landkreis Deggendorf) angerichtet.

Was das Feuer am Dienstag verursacht hatte, war zunächst unklar, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine Brandstiftung wird demnach vorerst ausgeschlossen. Verletzt wurde niemand.

(dpa)