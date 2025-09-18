Anwohner bei Großbrand verletzt - Millionenschaden

Schätzungsweise rund eine Million Euro Schaden hat der Brand in einer Lagerhalle im Landkreis Dachau verursacht. Ein 39 Jahre alter Anwohner verbrannte sich bei Löschversuchen leicht, wie die Polizei mitteilte. Was in der Halle gelagert wurde, konnte die Polizei noch nicht sagen. Ein nahestehendes Wohnhaus wurde vorsorglich evakuiert.

Was das Feuer am Mittwochabend verursachte, müsse noch ermittelt werden. Etwa 130 Feuerwehrleute seien zu dem Brandort in Haimhausen ausgerückt und bis zum Morgen mit Löschen beschäftigt gewesen. Die Kripo ermittelt.