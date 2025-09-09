Icon Menü
Brände: Brand auf Bahnhofsdach in Oberpfalz - Zugverkehr gestört

Brände

Brand auf Bahnhofsdach in Oberpfalz - Zugverkehr gestört

In der Oberpfalz gibt es an einer Bahnstrecke einen Feuerwehreinsatz: Auf dem Dach eines Bahnhofes brennt es. Laut Bahn kann es weiterhin zu Verzögerungen kommen.
Von dpa
    Nach Ende der Sperrung kann es zu Verzögerungen kommen. (Symbolbild)
    Nach Ende der Sperrung kann es zu Verzögerungen kommen. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

    Ein Brand auf einem Bahnhofsdach in der Oberpfalz hat zu Einschränkungen im Zugverkehr geführt. Betroffen war die Strecke zwischen Weiden in der Oberpfalz und Marktredwitz, wie die Deutsche Bahn auf X mitteilte. Laut einer Polizeisprecherin brannte seit dem Vormittag die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bahnhofsgebäudes in Wiesau (Landkreis Tirschenreuth).

    Zu dem Zeitpunkt hielt sich den Angaben nach niemand im Gebäude auf. Vorsorglich habe es eine Warnmeldung an die Bevölkerung gegeben. Eine Gefahr habe aber nicht bestanden, sagte die Polizeisprecherin. Am Mittag dauerten die Löscharbeiten weiter an, die Züge durften aber wieder fahren. Es kam laut Bahn zu Teilausfällen und Verspätungen, ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet. Es könne weiterhin zu Verzögerungen kommen, hieß es von der Bahn.

