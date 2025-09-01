Brand in Feuerwehrhaus - benachbarte Wachen im Einsatz

Die Feuerwehren aus den Nachbargemeinden rückten in der Nacht zu einem ungewöhnlichen Einsatz aus: Sie löschten einen Brand in einem Feuerwehrhaus in Weiler-Simmerberg (Landkreis Lindau). Bei dem Feuer wurden vor allem die Fahrzeuge in dem Gebäude und die Tore beschädigt, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Gebäude selbst stehe noch. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Schadenshöhe und die Ursache des Brandes waren dem Sprecher zufolge zunächst unklar.

