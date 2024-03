Brände

vor 50 Min.

Brand in Hochhaus in Oberbayern - mehrere Verletzte

In einer Wohnung im Erdgeschoss eines neunstöckigen Hauses in Oberbayern ist in der Nacht auf Dienstag ein Feuer ausgebrochen.

Zwei Menschen seien bei dem Brand in Taufkirchen bei München ersten Informationen der Johanniter zufolge schwer verletzt worden, darunter ein einjähriges Kind. Sieben weitere Menschen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, wie die Hilfsorganisation auf der Plattform X am Dienstag weiter mitteilte. Insgesamt fünf Verletzte wurden den Angaben nach in Kliniken gebracht. Ein Sprecher der Polizei bestätigte den Brand, machte jedoch zunächst keine Angaben zur Anzahl der Verletzten. Brandursache und -hergang sowie Schadenshöhe blieben laut Sprecher zunächst unklar. (dpa)

