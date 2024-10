Brand in Mitarbeiterhaus – Fünf Hotelangestellte verletzt

Beim Brand eines Mitarbeiterhauses eines Hotels im Allgäu sind fünf Menschen leicht bis mittelschwer verletzt worden. Der Brand in Balderschwang sei in den frühen Morgenstunden entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Die Löscharbeiten dauern demnach noch an.

Die fünf Verletzten erlitten laut Polizei Brandverletzungen und Rauchvergiftungen. Zwei von ihnen trugen zudem Knochenfrakturen davon, nachdem sie aus einem Fenster gesprungen waren. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das angrenzende Hotel wurde vorsorglich geräumt, blieb jedoch vom Feuer verschont. Der Riedbergpass ist aufgrund des Einsatzes vorerst für den Verkehr gesperrt. Die Schadenshöhe sowie die Brandursache sind noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.