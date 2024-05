Brand in Nesselwanger Wohnhaus: Leiche soll obduziert werden

Nach dem Fund einer Leiche in einer ausgebrannten Wohnung im Landkreis Ostallgäu ist eine Obduktion angeordnet worden.

Der am Dienstag in einem Nesselwanger Wohnhaus gefundene Tote soll am Donnerstag obduziert werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Das Alter des toten Mannes und ob es sich dabei um den vermissten Bewohner handelt, blieben ihm zufolge weiterhin unklar, ebenso die Todesursache.

Zwei Tage nach dem Brand in der Dachgeschosswohnung hatte die Kriminalpolizei im Brandschutt die männliche Leiche gefunden. Das Feuer war dort am Sonntag aus zunächst unklarer Ursache ausgebrochen und habe einen geschätzten Sachschaden von rund 300 000 Euro verursacht, so der Sprecher. Der Dachstuhl stürzte ihm zufolge größtenteils ein. Außer dem Verstorbenen seien zum Brandzeitpunkt keine weiteren Menschen im Gebäude gewesen.

(dpa)