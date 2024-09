Brand in Recycling-Betrieb in Nürnberg

In einer Lagerhalle eines Recycling-Betriebs in Nürnberg ist ein Brand ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher sagte, erreichten Feuerwehr und Polizei am Mittag mehrere Anrufe wegen einer schwarzen Rauchwolke, die über dem Hafen aufgestiegen sei.

Vor Ort hätten die Einsatzkräfte den Brand in dem Betrieb festgestellt. Die Feuerwehr war nach Angaben des Sprechers zunächst noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Wie lange diese noch andauern sollten, war zunächst unklar. Verletzte habe es nach ersten Erkenntnissen nicht gegeben.