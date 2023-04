Brand von Reihenhäusern: Ursache wohl technischer Defekt

Nach einem Brand von fünf Reihenhäusern in Unterfranken geht die Polizei von einem defekten Haushaltsgerät als Ursache aus.

Darauf deuteten die Untersuchungsergebnisse der Brandermittler vor Ort hin, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die genaue Schadenshöhe sei nach wie vor unklar. Zunächst hatten die Ermittler den Schaden auf bis zu fünf Millionen Euro geschätzt.

Das Feuer war am Sonntag in einem Reihenmittelhaus in Elsenfeld (Landkreis Miltenberg) ausgebrochen und hatte sich von dort innerhalb weniger Minuten auf vier weitere Häuser ausgebreitet. Etwa 100 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Die Häuser waren nach dem Brand nicht bewohnbar. Verletzt wurde niemand.

(dpa)