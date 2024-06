Bus der Bundeswehr brennt in Niederbayern aus

Ein Bus der Bundeswehr ist in Niederbayern ausgebrannt.

Grund für das Feuer soll ein technischer Defekt sein, teilte die Polizei am Freitag mit. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Mittwoch im Bayerischen Wald bei Bodenmais (Landkreis Regen) niemand. Am Bus entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro.

(dpa)