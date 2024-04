Dachstuhl von Wohnhaus brennt: Schaden wohl sechsstellig

Bei einem Brand eines Dachstuhls in Oberfranken soll wohl eine etwa sechsstellige Schadenssumme entstanden sein.

Der Dachstuhl des Wohnhauses in Estenfeld (Landkreis Würzburg) sei in der Nacht zu Dienstag schwer beschädigt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Brand konnte von den Einsatzkräften demnach unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Die Bewohner des Hauses konnten sich laut Polizei rechtzeitig in Sicherheit begeben und blieben unverletzt. Wieso es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(dpa)