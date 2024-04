Drei Brandstiftungen: Scheunen und Strohballen angezündet

In Oberbayern haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag drei Mal Feuer gelegt.

Wegen der zeitlichen und örtlichen Nähe sowie den ähnlichen Brandobjekten geht die Polizei von den gleichen Tätern aus, wie ein Sprecher am Sonntagmorgen bestätigte.

Zunächst hatten in Hohenwart (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) eine Scheune sowie eine Vielzahl von daneben gelagerten Strohballen gebrannt. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von etwa 35.000 Euro. Etwa zwei Stunden später seien rund 600 Strohballen in Karlskron (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) in Brand gesteckt worden. Hierbei entstand ein geschätzter Schaden von etwa 20.000 Euro. Wiederum einige Stunden später hatten Unbekannte absichtlich eine zweite Scheune in Hohenwart angezündet, in der etwa 500 Strohballen sowie landwirtschaftliche Fahrzeuge gelagert waren. Die Schadenshöhe war hier zunächst nicht bekannt, wie es hieß. In allen Brandfällen gab es keine Verletzten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Hubschrauber im Einsatz war, verliefen zunächst erfolglos.

