Brände

vor 50 Min.

Ehemaliges Autohaus in Kempten im Vollbrand

Ein ehemaliges Autohaus in Kempten ist am Dienstagabend in Flammen aufgegangen.

Das Gebäude sei im Vollbrand, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Die Ursache des Großbrandes wird noch ermittelt. Nach Angaben der Polizei steht der Bau schon länger leer und wird nur noch hin und wieder als Autohaus genutzt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Die Polizei ging am Abend davon aus, dass sich das Löschen noch einige Stunden hinziehen könnte. Wegen der starken Rauchentwicklung rief die Polizei die Anwohner mit Lautsprecherdurchsagen dazu auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Der Wind erschwerte die Arbeit der Rettungskräfte. Weil er sich ständig drehte, zog der dichte Qualm immer wieder in andere Teile der Stadt im Allgäu. (dpa)

Themen folgen