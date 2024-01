Fahrer setzt Lastwagen aus Versehen mit Gasbrenner in Brand

Ein Lastwagenfahrer hat in Oberfranken bei der Zubereitung seines Abendessens versehentlich seine Fahrerkabine in Brand gesetzt.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte der 54-Jährige am Mittwochabend auf einem Parkplatz an der Autobahn 73 bei Zapfendorf (Landkreis Bamberg) Essen mit dem Gaskocher erwärmen. Dabei sollen Flammen auf die Inneneinrichtung des Führerhauses übergesprungen sein, das in der Folge ausbrannte.

Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, so dass der Anhänger samt Ladung unversehrt blieb. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 50 000 Euro. Der Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Polizei ermittelte.

(dpa)