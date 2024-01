Feuer in Asylunterkunft: Verletzter, fünfstelliger Schaden

Bei einem Brand in einer Asylunterkunft in Oberfranken ist Polizeiangaben zufolge ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich entstanden.

Das Feuer war am Sonntagabend aus zunächst ungeklärter Ursache in der Küche des Hauses in Gundelsheim (Landkreis Bamberg) ausgebrochen. Ein 35-jähriger Bewohner verletzte sich leicht, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Unterkunft ist vorübergehend nicht bewohnbar. Insgesamt 18 Bewohnerinnen und Bewohner mussten daher umziehen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit gehen sie nicht von Brandstiftung aus, wie es hieß.

(dpa)