Flächenbrand um die Heißenplatte ausgebrochen

Eine Freifläche in der Ausdehnung von rund 3.000 Quadratmetern ist in der Nähe des Berges Heißenplatte bei Bayrischzell (Landkreis Miesbach) in Brand geraten. In der Gegend ist es nach Angaben der Polizei zu starker Rauchentwicklung gekommen. Eine Flugverbotszone wurde den Angaben zufolge in der Region eingerichtet. Die Polizei geht davon aus, dass die Löscharbeiten noch bis zum Samstag andauern werden.

Die Behörden fordern Menschen auf, den Bereich vorsichtshalber zu meiden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht.