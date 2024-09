Frau schwer verletzt nach Explosion und Brand in Wohnung

Bei einer Explosion und einem anschließenden Brand in einer Ingolstädter Wohnung ist eine 66-Jährige schwer verletzt worden. Ein Nachbar habe bemerkt, wie nach einem Explosionsgeräusch Rauch aus der Wohnung der Frau gestiegen sei, teilte die Polizei mit. Er sei daraufhin zu ihr geeilt und habe der 66-Jährigen ins Freie geholfen.

Ersten Ermittlungen zufolge habe die Frau im Wohnzimmer die Kartusche eines Gaskochers wechseln wollen. Dabei sei es aus ungeklärter Ursache zu der Explosion gekommen, wodurch das Sofa in Brand geraten sei. Die Feuerwehr löschte schließlich den Brand.

Die 66-Jährige habe bei dem Vorfall am Sonntag schwere Verbrennungen an Händen und Gesicht erlitten. Sie wurde laut Polizei per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Montag habe sie das Krankenhaus aber wieder verlassen können. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt zu den genauen Umständen.