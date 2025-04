Gartenhütte brennt – drei Leichtverletzte

Drei Personen sind beim Brand einer Gartenhütte im Landkreis Nürnberger Land leicht verletzt worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe die Hütte in Lauf an der Pegnitz bereits vollständig gebrannt, teilte die Polizei mit.

Zwei Menschen im Alter von 54 und 31 Jahren seien wegen eines Schocks vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Eine 61-Jährige habe leichte Brandverletzungen erlitten und sei vor Ort versorgt worden. Die betroffene Hütte brannte demnach vollständig aus. Zudem seien an zwei in der Nähe geparkten Autos und an den beiden anliegenden Wohnhäusern Brandschäden entstanden. Insgesamt wird der Schaden den Angaben zufolge auf etwa 70.000 Euro geschätzt.

Das Feuer wurde nach rund zwei Stunden gelöscht. Weshalb die Hütte in Brand geriet, ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.