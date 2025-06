Großbrand in Entsorgungsbetrieb in Augsburg

Großbrand in einem Entsorgungsbetrieb in Augsburg: Mehrere Feuerwehren seien mit einem Großaufgebot im Einsatz, sagte ein Sprecher am Abend. Es brenne Schrott «in großem Ausmaß». Das Feuer erfasste demnach auch eine Lagerhalle und drohte auf ein angrenzendes Holzlager überzugreifen. Warnapps in Augsburg lösten Alarm aus und warnten vor einer «Rauchwolke durch Großbrand». Tatsächlich gebe es eine enorme Rauchentwicklung, sagte der Feuerwehrsprecher. Die Rauchwolke zog demnach über angrenzende Wohngebiete, auch in Richtung einer Kinderklinik.

