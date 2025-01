Hoher Schaden bei Scheunenbrand im Unterallgäu

Bei einem Brand auf einem Hof im Landkreis Unterallgäu ist ein Schaden in mittlerer sechsstelliger Höhe entstanden. Die Scheune und der Dachstuhl des angrenzenden Wohngebäudes auf dem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen nahe Woringen wurden zerstört, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Bewohner hatten das Feuer am Samstagabend bemerkt und konnten mehrere Ziegen und Hunde aus dem Gebäude in Sicherheit bringen.

