Hoher Schaden nach Brand auf Betriebshof

Bei einem Brand auf einem Betriebshof eines Bauhofs im Landkreis Dachau ist ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Es habe sich keiner verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Feuer war in einer Halle des Betriebshofs in Schwabhausen am Freitag demnach wegen eines technischen Defekts an einem Schneepflug entstanden.

Die Feuerwehr konnte den Angaben zufolge verhindern, dass sich die Flammen ausbreiteten. Das Feuer habe aber weitere Fahrzeuge und die Halle beschädigt. Eine genaue Anzahl und ob es sich dabei um weitere Schneepflüge handelte, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Den Schaden schätzte die Polizei auf etwa 500.000 Euro.