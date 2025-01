Mann bei Wohnungsbrand in Nürnberg schwer verletzt

Bei einem Brand in einem Appartementgebäude in Nürnberg ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 43-Jährige erlitt laut Polizei mutmaßlich eine schwere Rauchgasvergiftung und kam zur Behandlung in eine Klinik.

Rund 30 Bewohner konnten sich den Angaben zufolge selbst aus dem Haus retten. Der Mann wurde von der Feuerwehr aus dem Haus geholt. Das Feuer brach demnach in einer Wohnung im ersten Obergeschoss aus und griff auf die darüberliegende Wohnung über. Beide Wohnungen brannten vollständig aus. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar. Auch zur Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Ermittlungen laufen.