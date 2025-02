Mann rettet Nachbarn aus brennender Wohnung

Ein Mann hat seinen bewusstlosen Nachbarn aus einer brennenden Wohnung gerettet. Der 31-Jährige hatte den Rauchmelder in einer Wohnung des Hauses in München gehört, wie die Polizei mitteilte. Im Hausflur des Mehrfamilienhauses nahm er den Brandgeruch wahr. Weil der Bewohner der Wohnung die Tür nicht öffnete, brach der 31-Jährige diese auf.

Er fand den 70-Jährigen den Angaben zufolge am späten Donnerstagabend bewusstlos vor und zog ihn aus der Wohnung. Mit einem Eimer Wasser löschte er einen Großteil des Feuers und verhinderte so laut Feuerwehr die Ausbreitung. Die Einsatzkräfte löschten den Brand dann vollständig. Rettungskräfte brachten den 70-Jährigen mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Die Ursache des Brandes in der Nacht zu Freitag ist laut einem Polizeisprecher zunächst unklar.