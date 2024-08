Maschinenhalle in Bad Wörishofen ausgebrannt

In der Nacht ist eine Maschinenhalle in Bad Wörishofen im Unterallgäu komplett ausgebrannt. Menschen oder Tiere seien dabei nicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Ermittler schätzen den Schaden auf rund eine halbe Million Euro. Nach Angaben des Sprechers waren in der Halle hochwertige landwirtschaftliche Maschinen sowie Heuballen untergestellt. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

