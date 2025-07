Mehrere Scheunen in Vollbrand - hoher sechsstelliger Schaden

Bei einem Brand von mehreren Scheunen auf einem Bauernhof im Landkreis Coburg sind fünf Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt worden. Am Morgen sei die Feuerwehr noch zur Brandwache auf dem Hof in Ebersdorf bei Coburg gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Den entstandenen Schaden schätzte er auf einen hohen sechsstelligen Bereich. Die Brandursache war demnach zunächst unklar.

Das Feuer habe sich am Dienstagabend von einer Scheune auf mindestens zwei weitere landwirtschaftlich genutzte Gebäude ausgebreitet. Die Feuerwehr konnte laut Polizeiangaben verhindern, dass die Flammen auf angrenzende Wohnhäuser übergriffen. An den Scheunen und an umliegenden Wohngebäuden seien Brandschäden entstanden. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.