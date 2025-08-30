Icon Menü
Brände: Scheune brennt ab - sechsstelliger Schaden

Scheune brennt ab - sechsstelliger Schaden

Die Feuerwehr wird in der Nacht zu einer brennenden Scheune gerufen. Sie können das Gebäude nicht mehr retten.
Von dpa
    Die Scheune brannte bis auf die Grundmauern nieder.
    Die Scheune brannte bis auf die Grundmauern nieder. Foto: Ferdinand Merzbach/NEWS5/dpa

    Ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich ist bei einem Scheunenbrand in Rauhenebrach (Landkreis Haßberge) entstanden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Scheune bereits voll in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Sie brannte bis auf die Grundmauern nieder. Dabei wurden laut einer Polizeisprecherin auch zwei Traktoren und zwei Autos zerstört. Verletzt wurde bei dem Feuer am späten Freitagabend niemand. Die Ursache war den Angaben zufolge zunächst Gegenstand der Ermittlungen.

