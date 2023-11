Scheunenbrand sorgt für Gleissperrung in Niederbayern

Wegen eines Scheunenbrandes wurde in Niederbayern eine Bahnstrecke gesperrt.

Die Ursache für das Feuer in Essenbach (Landkreis Landshut) war zunächst unklar, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Verletzt wurde niemand. Der Brand brach am Samstagnachmittag in einer Scheune nahe den Bahngleisen aus. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge über 100.000 Euro, wie es hieß.

(dpa)