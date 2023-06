Sechsstelliger Schaden bei Garagenbrand in Nordschwaben

Der Brand einer Doppelgarage in Nordschwaben hat nach ersten Schätzungen einen Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich verursacht.

Die genaue Brandursache in Meitingen (Landkreis Augsburg) blieb zunächst unbekannt, ein technischer Defekt sei jedoch möglich, teilte die Polizei am Sonntag mit. Menschen seien beim Feuer am Samstag nicht verletzt worden. Ein Auto mit Anhänger in der Garage und ein weiteres mit Wohnwagen daneben seien stark beschädigt worden. Die genaue Ursache muss nach Polizeiangaben nun ermittelt werden.

(dpa)