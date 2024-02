Wohnungsbrand durch angelassene Herdplatte

Durch eine angelassene Herdplatte ist im bayrischen Kempten eine Wohnung in Brand geraten.

Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Ein Bewohner hatte womöglich vergessen, die Herdplatte auszuschalten, bevor er am Dienstagnachmittag die Wohnung verließ. Dadurch sei ein auf der Platte stehendes Küchengerät in Brand geraten, teilte die Polizei weiter mit. Das Feuer habe sich daraufhin in der Wohnung ausgebreitet.

(dpa)